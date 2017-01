foto LaPresse

18:25

- Un bonus fiscale del 50% dei costi salariali in compensazione. E' una delle misure decise dal governo per agevolare il lavoro al Sud. L'agevolazione è per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, tra il 14/5/2011 e il 13/5/2013, personale "svantaggiato" o "molto svantaggiato" in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.