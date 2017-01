foto LaPresse

18:10

- Chiusura in rialzo per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che registra un progresso dell'1,69% a 14.004,94 punti, dopo aver toccato un massimo di 14.129. Positivo l'indice All Share a 15.032,48 (+1,50%), mentre l'indice Star guadagna lo 0,85% a 10.165 punti. Chiudono in rialzo anche gli altri listini del Vecchio Continente. A Francoforte il Dax chiude a +0,66%, rialzo frazionale anche per Londra (+0,25%) e Parigi (+0,37%).