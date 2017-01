foto Dal Web

16:14

- Il mercato immobiliare nel 2011 è in calo ma tengono le quotazioni: il valore medio nelle compravendite è stato di 1.584 euro al metro quadrato, lo 0,7% in più rispetto al 2010. E' quanto risulta dal "Rapporto immobiliare 2012" realizzato dall'Agenzia del Territorio in collaborazione con l'Associazione bancaria italiana. Secondo la relazione inoltre, la durata media del mutuo è pari a 23 anni e 5 mesi e la rata media mensile è di 698 euro.