Crisi, Confindustria:"Italia in ginocchio"

Lavoro, rivoluzione per i co.co.pro: salario "base" e indennizzo di disoccupazione 22:34 - "In Italia la ripresa si allontana: la domanda interna (specie i consumi) cala più del previsto e l'export ha perso slancio rispetto a qualche mese fa, nonostante il commercio mondiale vada meglio". Lo rileva il Centro Studi Confindustria nella Congiuntura Flash. "L'aumento del numero di persone in cerca di occupazione conferma le difficoltà delle famiglie, mentre i margini delle imprese sono erosi dai maggiori costi unitari, anche del lavoro".

"Sale la probabilità di una caduta del Pil nel 2° trimestre 2012 più accentuata di quella prevista dal Csc a dicembre (-0,3%) e forse di quella stimata per il primo (-1%)", si legge nella nota di Confindustria. L'attività industriale è diminuita in aprile dello 0,6% (+0,5% in marzo) ed è - secondo le stime del Csc - ai livelli del novembre 2009. Il volume delle esportazioni italiane mostra, al di là delle variazioni mensili altalenanti, un profilo piatto dalla primavera 2011, con qualche segno di maggiore dinamismo negli ultimi mesi grazie alle vendite extra-UE.



Si aggrava il peggioramento del mercato del lavoro: a fronte di un calo degli occupati dello 0,2%, il balzo del tasso di disoccupazione (al 9,3% di marzo dall'8,3% di agosto) si spiega soprattutto con l'aumento della forza lavoro (+1,5%), particolarmente marcato tra le donne (+2,1% contro il +1,1% degli uomini). Persone inattive sono indotte a cercare un impiego da redditi familiari in sofferenza a causa della diminuzione di posti di lavoro e delle retribuzioni reali. Le quali, di fatto e orarie, nel 2011 sono salite dell'1,9% nell'industria in senso stretto (+0,8% nell'intera economia), meno dei prezzi (+2,8%), ma molto oltre la produttività (+0,5%).



Nell'industria in senso stretto il CSC stima che a inizio 2012 la produttività, in flessione dall'estate, si sia contratta ancora: queste dinamiche erodono i già bassi margini aziendali, a danno delle prospettive per occupazione e investimenti. Scenario molto sfavorevole anche per i consumi, con la fiducia delle famiglie che ha toccato in aprile il minimo storico.