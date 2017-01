Lavoro, rivoluzione per i co.co.pro: salario "base" e indennizzo di disoccupazione

foto Ansa Correlati Passera: "Disagio ampio, rischio tenuta Paese"

Sarà più ricca l'una tantum per i lavoratori parasubordinati, come prevede un emendamento al ddl lavoro. L'obiettivo era una mini-Aspi (assicurazione sociale per l'impiego) per la categoria, ma al momento non è possibile. Si comincia dunque con una sperimentazione triennale: se si lavora sei mesi come co.co.pro, al termine del rapporto si prenderanno seimila euro. Allo scadere dei tre anni si farà una verifica e si cercherà di dare il via alla mini-Aspi.

Co.co.pro, salario minimo garantito

Il compenso per i collaboratori a progetto, avrà un importo di base stabilito per legge, determinato periodicamente con decreto del ministero del Lavoro. E' quanto prevede un emendamento al ddl depositato dai relatori, Maurizio Castro (Pdl) e Tiziano Treu (Pd), in commissione Bilancio, al Senato.



Partite Iva, "vere" sopra i 18mila euro

Uno degli emendamenti presenati dai relatori al ddl in commissione al Senato prevede inoltre che le partite Iva che hanno un reddito annuo lordo di almeno 18mila euro siano da considerate vere. Sopra questo reddito non saranno quindi valide presunzioni per far scattare l'assunzione.



Lavoratori potrebbero partecipare a utili azienda

I lavoratori potrebbero presto partecipare agli utili e al capitale delle imprese, ed essere anche componenti dei Consigli di sorveglianza, come avviene oggi in Germania. E' quanto prevede un emendamento al ddl. Il governo è delegato a legiferare in materia entro nove mesi.



Contratto a termine senza causale fino a un anno

Sale dai sei mesi a un anno la durata del contratto a termine senza causale, ovvero la specificazione dei requisiti per i quali viene richiesto. E' quanto prevede un emendamento al disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro. In alternativa al contratto annuale a tempo senza causale, c'è la possibilità di una "franchigia oggettiva" nei casi di avvio di una start-up, lancio di un nuovo prodotto, proroga di una commessa o di un rilevante cambiamento tecnologico, con un limite fissato al 6% dei lavoratori occupati nell'azienda.