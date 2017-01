foto LaPresse Correlati Bce: "Sempre più difficile il credito alle imprese"

Monti: "L'Europa acceleri sulla crescita" 17:56 - Il "disagio sociale diffuso" legato alla mancanza di lavoro "in Italia è più ampio di quello che le statistiche dicono". Lo ammette il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, che avverte: "E' a rischio la tenuta economica e sociale del Paese". Per Passera "se mettiamo insieme disoccupati, inoccupati, sottoccupati e sospesi arriviamo a 5-6 forse 7 milioni di persone. Se aggiungiamo i familiari arriviamo alla metà della nostra società". - Il "disagio sociale diffuso" legato alla mancanza di lavoro "in Italia è più ampio di quello che le statistiche dicono". Lo ammette il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, che avverte: "E' a rischio la tenuta economica e sociale del Paese". Per Passera "se mettiamo insieme disoccupati, inoccupati, sottoccupati e sospesi arriviamo a 5-6 forse 7 milioni di persone. Se aggiungiamo i familiari arriviamo alla metà della nostra società".

Una situazione molto difficile, che mette dunque "a rischio non soltanto i consumi e gli investimenti - avverte il ministro - ma anche tenuta economica e sociale del Paese". Passera è intervenuto riguardo alla forte "sofferenza" di gran parte della popolazione durante un intervento all'assemblea di Rete Imprese Italia. Il governo sa - ha detto rivolgendosi alla platea - quello che sentite dentro. Nessuno pensi che la percezione di difficoltà che ogni giorno avete nel fare impresa non sia molto chiara come è chiaro il disagio sociale diffuso legato alla mancanza di lavoro che nel nostro Paese si è creata".



Passera bacchetta Bruxelles

Il ministro ha poi bacchettato l'Unione europea per il modo in cui ha affrontato finora la crisi. "L'Unione europea non ha fatto la sua parte adeguatamente negli ultimi tanti mesi - ha detto -. Non ha saputo garantire se stessa, ma adesso deve dimostrare di saper garantire se stessa e anche i più deboli, deve smettere di parlare di crescita e fare qualcosa con investimenti, distinguendo ciò che è spesa e ciò che è investimento". Ora, ha aggiunto, "grazie alla credibilità in Europa del presidente del Consiglio, Mario Monti, l'Italia ha un ruolo" e si andrà "in questa direzione".



Fornero: "Riforma pensioni, consapevoli dei problemi"

Delle difficili conseguenze che porta la sua riforma previdenziale ha parlato invece Elsa Fornero, intervenendo in videoconferenza alla seconda "Giornata nazionale della previdenza" a Borsa italiana. "La riforma delle pensioni è stata molto dura - ha detto il ministro del Welfare - e ha creato problemi a molte persone e molte famiglie, problemi dei quali il governo è consapevole".



Fornero ha poi voluto ricordare le "circostanze in cui è stata approvata, di crisi finanziaria, e con la prospettiva di un vero baratro finanziario, le cui conseguenze non sono mai da scordare quando si parla dei problemi creati dalla riforma". Il ministro ha poi sottolineato che "nessuna riforma del sistema previdenziale può funzionare senza un buon andamento dell'economia e una riforma del mercato del lavoro". Un mercato che deve essere, ha spiegato, "più inclusivo e dinamico di quanto sia mai stato".



"Lavoro, una riforma per superare l'incertezza"

Quanto alla riforma del lavoro, Fornero ha sottolineato che "è nel tentativo di mettere ordine a forme di lavoro diverse, di superare incertezze e barriere soprattutto per i giovani che questo governo ha presentato la riforma, oggi all'esame del Parlamento. Mi auguro che sia approvata in tempi brevi".



"La riduzione della flessibilità - ha aggiunto - è volta a creare una relazione un po' più stabile di lungo periodo tra lavoratori e imprese. Attraverso questo miglioramento si può scommettere sulla ripresa della produttività del lavoro".



Crisi, Monti è però ottimista: "L'Italia ce la farà"

Mario Monti scrive a Giorgio Napolitano per il sesto anniversario della sua elezione al Colle. "Il Paese sta attraversando una fase difficile della sua storia ma, come lei ama dire, l'Italia ce la farà perché‚ è proprio nei momenti di difficoltà che emerge lo spirito di una nazione forte e capace di guardare lontano", scrive il premier. Monti ha definito il capo dello Stato "punto di riferimento sicuro".