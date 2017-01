foto LaPresse

- Per far ripartire l'economia "must irrinunciabili" sono "tagli agli sprechi, dismissioni, riduzione della pressione fiscale". La ricetta anticrisi arriva da Rete Imprese, secondo il cui presidente, Marco Venturi, un ulteriore aumento dell'Iva "metterebbe definitivamente in ginocchio il Paese". L'Iva e l'Imu, per Venturi, "sono un vero e proprio percorso di guerra lungo il quale rischiano di cadere molte imprese".