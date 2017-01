foto Ap/Lapresse

08:24

- La Borsa di Tokyo sconta i timori di Eurolandia per le banche spagnole e la crisi politica in greca, e termina gli scambi in calo dello 0,39%. L'indice Nikkei scivola a quota 9.009,65, con gli investitori che hanno trovato spunti di vendita nel super yen e nell'ipotesi di rallentamento della Cina, dopo i dati sull'import di aprile in aumento dello 0,3%, meno del 10% atteso dagli analisti.