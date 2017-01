"Gli esodati saranno tra 130 e i 350 mila"

S econdo lui i lavoratori in uscita nei prossimi 4 anni sarebbero 130mila. Il numero complessivo è in realtà maggiore, ricorda Nori, ma molti rientrerebbero nei nuovi requisiti pensionistici: quelli che entreranno in mobilità sulla base di accordi siglati entro dicembre 2011 sono 45mila, 13-15mila rientrano nel fondo di solidarietà del credito e 70mila usciranno dal mercato del lavoro per accordi volontari.

Secondo il segretario Ugl Giovanni Centrella invece «gli esodati sono più di 350mila», numero al quale si arriva aggiungendo alle cifre Inps le contribuzioni volontarie tra le quali trova posto parte della platea degli esodati. Il Ministro Elsa Fornero ha comunque promesso una soluzione entro giugno.