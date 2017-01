foto Ap/Lapresse Correlati VIDEO - "Sulle riforme faremo di più"

Il premier: "Con i drammi della crisi noi non c'entriamo" 16:40 - "Non intendiamo sovvertire i principi della disciplina di bilancio". Mario Monti rassicura così Angela Merkel: "La cancelliera - precisa - sa che non deve temere proposte italiane formulate contro questo principio". E aggiunge che anche la leader tedesca "è interessata alla crescita. E forse da domenica lo sarà ancora di più, proprio come l'Italia". Monti auspica inoltre che la Francia confermi l'adesione alla disciplina di bilancio. - "Non intendiamo sovvertire i principi della disciplina di bilancio". Mario Monti rassicura così Angela Merkel: "La cancelliera - precisa - sa che non deve temere proposte italiane formulate contro questo principio". E aggiunge che anche la leader tedesca "è interessata alla crescita. E forse da domenica lo sarà ancora di più, proprio come l'Italia". Monti auspica inoltre che la Francia confermi l'adesione alla disciplina di bilancio.

"Mi sforzo - aggiunge ancora il presidente del Consiglio - di cercare per l'Europa vie che consentano una maggiore crescita senza sacrificare i principi cari ai tedeschi che li hanno inventati e cari anche a me visto che li propongo dagli anni Ottanta". Il premier è intervenuto sui temi "caldi" della crescita e dei tagli parlando da Firenze. E in particolare lancia una proposta che, se sostenuta, stimolerà gli investimenti. "Diciamo ad esempio che per i prossimi tre anni - spiega - gli investimenti per la broad band o l'agenda digitale vengono incoraggiati, perché non andranno contati ai fini del fiscal compact". E a tal proposito Monti sottolinea che nell'ipotesi "non c'è proprio niente di elusivo della disciplina di bilancio".



"Migliorabile il patto di stabilità interno"

Il patto di stabilità "interno", riprende Monti, quello che vincola gli enti locali, è "suscettibile di miglioramenti", ma gli stessi sindaci sanno che "sarebbe più facile introdurre cambiamenti" se migliorerà il "patto esterno", cioè quello europeo.



E sull'attività del suo governo, assicura: "Siamo impegnati in una serie di riforme strutturali, fatte anche dal governo precedente e dai suoi predecessori, che noi stiamo doverosamente intensificando" e che mirano "ad arrivare a una società più giusta". E tra queste riforme, Monti inserisce anche quella del lavoro.



"Scelte degli elettori, non mi pronuncio"

Il presidente del Consiglio dice poi che non intende pronunciarsi sulle scelte degli elettori, "nè nel mio Paese nè in altri". Quanto al risultato elettorale in Francia invece, dove all'Eliseo Francois Hollande succede a Nicolas Sarkozy, dice: "Io auspico, anzi ne sono sicuro, che la Francia confermerà la sua adesione ai principi di disciplina di bilancio". Monti dice infatti di essere convinto che la scelta della Francia per Hollande "non crea squilibri".



Infine, il premier tiene a precisare che, quando ha parlato di una mancanza di leadership in Europa che porta la politica a seguire le richieste di breve periodo, non si riferiva all'Italia. "Non ho fatto una specifica allusione all'Italia - ha affermato -, ma parlavo in generale".



"Il nostro alto debito ci condanna alla necessità di un forte avanzo primario"

Tornando ancora sui conti del Paese, il premier ha detto: "Un Paese che ha un alto debito pubblico è condannato ad avere avanzi primari se vuole arrivare al pareggio. Per l'Italia vuol dire un avanzo primario del 5% del Pil". E ha anche precisato che l'Italia ha una spesa pubblica totale superiore alla media europea solo per due componenti: la spesa per le pensioni e gli interessi sul debito pubblico.