foto LaPresse

15:54

- Apertura in territorio negativo per Wall Street, sulla scia dei timori per la Grecia e per le banche spagnole. Il Dow Jones perde lo 0,34% a 12.870,42 punti, il Nasdaq cede l'1,15% a 2.912,36 punti, mentre lo S&P500 lascia sul terreno lo 0,43% a 1.363,72 punti.