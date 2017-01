Austerithy e P.A., tagliate 248 auto blu

foto LaPresse Correlati Auto blu, è polemica

Auto blu in calo

Governo compra 400 auto blu 15:40 - Nel primo trimestre del 2012 sono state eliminate 248 auto blu e nel complesso sono state tagliate 758 auto di servizio. Sono i primi dati del censimento avviato da Formez Pa, il Centro servizi per l'ammodernamento della Pubblica amministrazione. A fronte delle 434 nuove acquisizioni per il parco automobili, ci sono state 1.192 dismissioni. Un taglio che consente, sulle sole auto blu, di risparmiare 60 milioni di euro. - Nel primo trimestre del 2012 sono state eliminate 248 auto blu e nel complesso sono state tagliate 758 auto di servizio. Sono i primi dati del censimento avviato da Formez Pa, il Centro servizi per l'ammodernamento della Pubblica amministrazione. A fronte delle 434 nuove acquisizioni per il parco automobili, ci sono state 1.192 dismissioni. Un taglio che consente, sulle sole auto blu, di risparmiare 60 milioni di euro.

La diminuzione di auto blu risulta molto più accentuata nelle amministrazioni centrali, dove le acquisizioni sono praticamente azzerate e le dismissioni nel trimestre sono state circa il 4% dell'intero parco auto censito, mentre negli altri settori la riduzione è stata di circa l'1%.



Le auto blu e auto grigie con autista dismesse sono il 21% del totale delle vetture dismesse. Le nuove acquisizioni hanno riguardato, nell'87% dei casi, auto grigie, e solo nel 13% dei casi auto blu o grigie con autista. Per il 31%, dei casi, sono state effettuate in proprietà, mentre molto alta è la quota di nuovi noleggi e leasing (66%) pari a circa il 20% dell'intero parco auto. La procedura più utilizzata per le acquisizioni è stata la convenzione Consip (48,4%) seguita da quella negoziata (28,3%).



Il costo medio di acquisizione delle nuove auto risulta pari a 9.307 euro. Le dismissioni hanno riguardato nel 65% dei casi auto da 1100 a 1600 cc e nel 23% vetture superiori ai 1900 cc. Il 45% delle vetture dismesse era stato immatricolato prima del 2006.