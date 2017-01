foto Ap/Lapresse

19:14

- Contro la crisi, l'Europa intende mettere in campo una strategia per la crescita in equilibrio con la disciplina di bilancio. L'obiettivo è stato indicato dal commissario Ue per gli Affari economici Olli Rehn. "Bisogna aumentare il ruolo dell'investimento pubblico - ha detto dopo l'invito di Monti in questo senso -. Già l'anno scorso c'è stata una proposta sul migliore uso della Bei (Banca europea per gli investimenti), con il project bond".