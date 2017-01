foto LaPresse

18:01

- Piazza Affari chiude in forte calo con il Ftse Mib che perde il 2,37% a 13.936 punti e l'All-Share che lascia sul terreno il 2,15% a 14.973 punti. Male anche lo Star, in calo dell'1,49% a 10.178,45 punti. Giornata nera anche nelle altre piazze europee, condizionate dalla situazione politica in Grecia. Atene precipita a -4,44%, il minimo da 20 anni. A Londra il Ftse Mib scende dell'1,78%, mentre a Parigi il Cac 40 arretra del 2,78%.