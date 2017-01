foto LaPresse

16:27

- L'amministratore delegato dell'Eni, Paolo Scaroni, frena sul calo dei prezzi della benzina, dopo l'invito arrivato dal ministero dello Sviluppo a far scendere le tariffe. Potrà succedere, ha chiarito Scaroni, "nella misura in cui continueranno a scendere il greggio e i prodotti raffinati e l'euro non si indebolirà". "Non possiamo - ha aggiunto - essere solo volontaristici".