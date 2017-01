Gran Bretagna, la Regina Elisabetta II si scaglia contro i maxi-compensi dei manager

foto Ap/Lapresse

14:26

- La crociata anti-sprechi prende piede in tutta Europa e trova un nuovo e prestigioso esponente: la Regina Elisabetta II. Domani verrà presentato il programma annuale del Governo al Parlamento britannico e verrà annunciata una grande novità: regole ferree per contrastare sprechi, maxi retribuzioni e bonus milionari a manager e dirigenti di grandi società quotate, in difesa dei piccoli azionisti. Nelle ultime settimane le assemblee degli azionisti di numerose società quotate in Borsa hanno espresso voti di protesta contro gli aumenti indiscriminati delle retribuzioni e dei bonus dirigenziali, e la rivolta sta proseguendo imperterrita.