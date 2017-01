foto LaPresse Correlati I petrolieri: "Forse i prezzi scenderanno" 16:43 - "Il governo si aspetta da oggi stesso una riduzione dei prezzi del carburante di almeno 4-5 centesimi al litro, oltre alla riduzione di 2 centesimi già avvenuta". Parola di Claudio De Vincenti, sottosegretario allo Sviluppo economico, al termine dell'incontro con i rappresentanti della filiera dei carburanti. Questa mattina le compagnie hanno in effetti rivisto al ribasso i prezzi consigliati, con riduzioni comprese da 0,8 a 2,5 centesimi al litro. - "Il governo si aspetta da oggi stesso una riduzione dei prezzi del carburante di almeno 4-5 centesimi al litro, oltre alla riduzione di 2 centesimi già avvenuta". Parola di Claudio De Vincenti, sottosegretario allo Sviluppo economico, al termine dell'incontro con i rappresentanti della filiera dei carburanti. Questa mattina le compagnie hanno in effetti rivisto al ribasso i prezzi consigliati, con riduzioni comprese da 0,8 a 2,5 centesimi al litro.

E subito Scaroni frena

Ma a frenare ci pensa subito l'amministratore delegato dell'Eni, Paolo Scaroni, che, commentando l'invito del ministero, precisa che il prezzo della benzina scenderà "nella misura in cui continueranno a scendere il greggio e i prodotti raffinati e l'euro non si indebolirà". "Non possiamo essere solo volontaristici", ha concluso.



De Vincenti: "Attenzione ai divari di prezzo" Italia-Paesi europei

Il sottosegretario De Vincenti, nel suo incontro con i rappresentanti della filiera carburanti, aveva dichiarato: "Sappiamo che la rete di distribuzione soffre di inefficenze che determinano differenze di prezzo rispetto ai Paesi europei, ma riteniamo ingiustificato che la differenza si allarghi quando il prezzo internazionale cala". Per questo, ha aggiunto, "il governo ha rivolto un fermo invito ai gestori e alle aziende perché abbassino i prezzi; l'invito è stato accolto e ci aspettiamo da oggi stesso una riduzione che riallinei il prezzo interno ai prezzi internazionali".



"C'è già stata una riduzione di 2 centesimi e mezzo, ci aspettiamo una riduzione ulteriore di 4 o 5 centesimi a litro ma bisogna vedere come vanno le quotazioni platts", ha detto ancora De Vincenti. Per quanto riguarda la questione delle accise, il sottosegretario ha spiegato che il governo sta lavorando a un provvedimento tecnico che consenta di "sterilizzare gli effetti dell'aumento del prezzo sull'Iva" riducendo il carico fiscale quando aumenta il prezzo.