foto Getty

09:16

- Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna un calo dello 0,61% a 14.188 punti mentre l'All Share registra un -0,28%. Male anche gli altri listini europei: Parigi -1,34%, Francoforte -0,32%. I mercati temono lo stallo politico dopo le elezioni in Grecia, dove non si è riusciti a formare il governo. Ciò rende più difficile l'attuazione delle riforme necessarie ad Atene, aumentando il rischio di uscita dall'euro.