Fisco, a marzo crollano le entrate: -6,2%

Nel solo mese di marzo 2012 si registrano entrate totali per 26.957 milioni di euro (-1.770 milioni di euro, pari a -6,2%). Lo comunica il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia. Calano anche le entrate da giochi nel primo trimestre registrando una flessione del 3,8%. Le entrate tributarie riferite invece ai primi tre mesi si sono attestate a quota 87,979 miliardi di euro, dato in crescita dello 0,7% rispetto al 2011.

Al ministero dell'Economia sottolineano però che il risultato non è deludente. Si legge infatti su una nota diffusa per commentare i dati delle entrate di gennaio-marzo 2012: "Complessivamente, pur in presenza di una congiuntura fortemente negativa, il gettito del primo trimestre del 2012 risulta essenzialmente stabile per effetto delle misure correttive varate a partire dalla seconda metà del 2011".







Considerando i primi tre mesi del 2012, le imposte dirette, dice il dipartimento delle Finanze di Via XX Settembre, fanno registrare una variazione positiva dello 0,1% (+29 milioni di euro). Il gettito Ire risulta pressoché stabile (-22 milioni di euro pari a -0,1%), mentre il gettito Ires evidenzia un incremento del 3,0% (+34 milioni di euro) che riflette i versamenti dei contribuenti con esercizio non coincidente con l'anno solare.



Le imposte indirette fanno rilevare un incremento complessivo dell'1,4% (+549 milioni di euro). In particolare, risulta sostanzialmente stabile l'andamento del gettito Iva (-0,1% pari a -25 milioni di euro) sostenuto in gran parte dal prelievo sulle importazioni (+7,7%) che compensa la flessione della componente relativa agli scambi interni (-1,9%) dovuta al ciclo economico negativo e all'indebolimento della domanda interna.



Tra le altre imposte indirette le Finanze segnalano l'incremento "significativo" del gettito dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali (+21,9% pari a 880 milioni di euro) che riflette gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dal decreto Salva-Italia. In flessione il gettito dell'imposta di consumo sul gas metano (-32,2%) per effetto del meccanismo di versamento dell'imposta e del calcolo del conguaglio sui consumi precedenti. In calo infine anche il gettito delle imposte sulle transazioni che decresce del 4,3%.



Giochi, entrate giù del 3,8%

Negativo il gettito messo in cassa dall'erario per i giochi, diminuito del 3,8%, con le entrate del lotto che scendono di oltre il 10%. In controtendenza gli incassi legati invece alle lotterie istantanee, comunemente chiamate "Gratta e vinci". Nei primi tre mesi del 2012 l'erario ha messo in cassa, grazie alle stesse, 476 milioni di euro, il 14,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2011.



Enti locali, crescono le entrate

Vanno bene le entrate derivanti dagli enti territoriali e dagli enti locali registrate nel periodo gennaio-marzo 2012, pari a 5.150 milioni di euro, per una crescita del gettito del 5,5%. In particolare sono aumentate del 23,4% le entrate da addizionale regionale all'Ire e del 9,8% quelle delle addizionale comunali. Per l'Irap, invece, il gettito del periodo risulta di 3.415 milioni di euro (-27 milioni di euro, pari a -0,8%).



La lotta all'evasione fa salire gli incassi del 5%

Positivi nel primo trimestre dell'anno gli incassi della lotta all'evasione fiscale. Nel periodo gennaio-marzo 2012 il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 1.618 milioni (+77 milioni di euro, pari a +5%): 1.031 milioni di euro (+99 milioni di euro, pari a +10,6%) dalle imposte dirette e 587 milioni di euro (-22 milioni di euro, pari a -3,6%) dalle imposte indirette.