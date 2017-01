Casa, rincaro medio di 500 euro

Una famiglia con due adulti e due bambini che vive in un appartamento di 100 metri quadrati pagherà quasi 500 euro in più, con un aumento del 20% rispetto all’anno scorso. Per una coppia di pensionati in una casa di 90 metri quadrati l'aumento previsto sarà di 315 euro. Per un single che vive in 50 metri quadrati si tratterà di uno sborso in più di 125 euro. Sulle seconde case i rincari arrivano fino a un terzo: l’aggravio è più forte per chi ha una seconda casa al mare o in montagna e la utilizza nel week end o nelle vacanze estive.

A livello complessivo, l’introduzione dell’Imu e gli altri provvedimenti del Governo potranno spingere fino a 55 miliardi il prelievo fiscale sul mattone. Si tratta comunque di una simulazione anche perché, di fatto, le aliquote Imu sono tutte da decidere, perché i pochi comuni che hanno già deliberato potranno ripensarci fino al 30 settembre e perché lo stato potrà ritoccare il livello del prelievo fino al 10 dicembre.