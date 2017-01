Stime Imu, in media si pagheranno 235 euro

foto Ansa Correlati Alfano: "Imu solo nel 2012"

Casini: "Imu necessaria" 22:18 - Su 19,2 milioni di prime case, 14,6 milioni (76%) dovranno pagare l'Imu e 4,6 milioni (24%) sono esenti "in virtù delle detrazioni". E' quanto emerge da uno studio del Dipartimento delle Finanze, che stima il gettito complessivo sulla prima casa in 3,4 miliardi di euro. In media si pagheranno circa 235 euro. - Su 19,2 milioni di prime case, 14,6 milioni (76%) dovranno pagare l'Imu e 4,6 milioni (24%) sono esenti "in virtù delle detrazioni". E' quanto emerge da uno studio del Dipartimento delle Finanze, che stima il gettito complessivo sulla prima casa in 3,4 miliardi di euro. In media si pagheranno circa 235 euro.

La simulazione offre anche un confronto tra vecchia Ici e nuova Imu, da cui emerge che l'Ici era pagata da 21,4 milioni di proprietari, con un valore medio pro-capite pari a 151 euro. L'Imu verrà invece pagata, appunto, da 17,5 milioni di proprietari, quindi di meno, ma con un valore pro-capite maggiore e pari a 194 euro.



Le simulazioni mettono a confronto l'Ici e l'Imu ipotizzando per la prima un'aliquota del 5 per mille con la detrazione standard di 103,29 euro e per l'Imu l'aliquota del 4 per mille, la detrazione base di 200 euro e le detrazioni per i figli previste dalla legge.



Si vede così che nel caso di una famiglia con un figlio e una rendita fino a 500 euro il numero dei contribuenti Imu sono 1,9 milioni, mentre l'Ici l'avrebbero pagata in 3 milioni (-51,9%). In caso di proprietario con due figli (sempre rendita fino a 500 euro) il pagamento spetterà in 275mila casi, contro gli 890mila dell'Ici (-204%). Ancora più ampio il divario per i proprietari con oltre due figli: l'imposta sara' dovuta da 15mila contro i 172mila precedenti (-793%).



Lo studio rileva anche che "in Italia il peso del prelievo immobiliare è assai inferiore rispetto ai principali paesi Ocse": l'incidenza rispetto al pil in Italia è dello 0,6%, contro il 3,5% (picco massimo) della Gran Bretagna.