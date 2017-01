foto Ansa

16:05

- Boccata di ossigeno per più di. Sono in arrivo, infatti, circa, messi a disposizione dal ministero dell'Economia e delle Finanze, per pagare i rimborsi di crediti Iva. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate. In particolaresaranno erogati nei prossimi giorni, mentreverranno pagati a partire dalla seconda metà del mese di maggio.