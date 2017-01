foto Ansa

09:26

- Avvio leggermente negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,16% a 14.095 punti, l'Ftse It All Share un calo dello 0,26% a quota 15.145. Nelle prime contrattazioni, il differenziale di rendimento tra Btp decennali e Bund tedeschi equivalenti è a 391 punti. Il rendimento del decennale è al 5,51%. Lo spread calcolato sui Bonos spagnoli si attesta a 419 punti per un tasso del 5,78%.