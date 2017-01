foto Ap/Lapresse

22:32

- Termina in territorio negativo la seduta a Wall Street con gli indici influenzati dalle attese per il dato sull'occupazione americana di domani. Il Dow Jones cede così lo 0,84% a 13.206,44 punti, il Nasdaq arretra dell'1,16% a 3.024,30 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,77% a 1.391,53 punti. Dopo la chiusura di New York, l'euro è scambiato a 1,3149 dollari.