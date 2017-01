foto Ansa

11:12

- La Spagna fa il pieno all'asta di titoli di Stato con scadenza a 3 e 5 anni, ma paga tassi più alti. Il Tesoro ha collocato un totale di 2,52 miliardi di titoli 2015 e 2017 superando i 2,5 miliardi di importo massimo prefissato. Per il triennale il rendimento medio è salito al 4,037% dal 2,617% di marzo. Per le due tranche a 5 anni si è registrato rispettivamente un tasso del 4,752% e del 4,96%. La domanda è in crescita su tutte le scadenze.