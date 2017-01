foto LaPresse

09:53

- La discesa dei prezzi dei carburanti da parte di Eni ha prodotto l'effetto atteso. Tutte le altre compagnie infatti hanno messo mano in diminuzione ai prezzi raccomandati. E' quanto emerge dal monitoraggio di quotidianoenergia.it in un campione di stazioni di servizio che rappresenta la situazione nazionale. "A livello Paese il prezzo medio praticato (in modalità servito) va da 1,889 euro/litro di Eni a 1,898 di Shell".