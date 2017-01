E così, si mette mano ad aumenti tariffari e di imposte locali, oltre che a nuovi tagli alle spese. I progetti in divenire sono riferiti dal "Sole 24 Ore", che definisce "emergenza cronica" la situazione delle casse comunali ormai in tutta Italia. Si comincerà, si legge nell'articolo, dalle tariffe dei servizi locali, dall'acqua ai rifiuti, ai trasporti urbani: in questo settore si prevede un rincaro medio nazionale annuo di 25 euro a famiglia. Federconsumatori e Cittadinanzattiva stimano che spenderemo 246 euro per la spazzatura e 331 euro per l'acqua.



Arriveranno poi nuovi rincari per i trasporti, in alcune città, come Bari e Milano, già messi in atto. I Comuni non potranno poi fare a meno di intervenire sulle loro imposte. Sulle addizionali Irpef, ci saranno parecchi ritocchi al rialzo, più contenuti in alcune realtà come Brescia (dallo 0,40 allo 0,55%) e Alessandria (dallo 0,75% allo 0,80%), più significativi in altre, come Caserta, Cuneo, Livorno, Palermo e Parma (dallo 0,4% allo 0,8%), Verbania (dallo 0,3% allo 0,6%), Savona (dallo 0,33% allo 0,8%).



Sono però ancora molte le amministrazioni che non hanno variato le aliquote, forse anche perché le ammministrative sono dietro l'angolo.



E veniamo allo spinoso capitolo Imu. Nei capoluoghi di provincia, per la prima casa si resta al valore-base (0,40%) dovunque, con l'eccezione di Palermo (0,48%), Roma e Cagliari (0,59%), Caserta (0,60%). Per la seconda casa, applicano il massimo, cioè l'1,06%, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Caserta, Pescara, Cagliari, Trento e Catania, mentre Torino e Trieste si fermano all'1%.



Infine, viene rafforzata l'imposta di scopo: con le novità introdotte dal decreto legge fiscale, un'opera può essere completamente finanziata da un tributo ad hoc istituito dal Comune.