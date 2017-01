foto Afp

01:58

- Riunione ad oltranza per i ministri delle Finanze Ue sui parametri di capitalizzazione da stabilire per le banche contro i rischi di fallimento e di stress, concordati da Basilea 3. E' scontro tra i 27, in particolare tra Londra, la più grande piazza bancaria dell'Europa, che chiede più autonomia nazionale nei capitali addizionali, e il commissario Ue francese al Mercato interno, Barnier, che sostiene un accordo utile a tutte le banche europee.