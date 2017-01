Fabbisogno, in 4 mesi cala di 9 miliardi

foto Ansa 20:42 - Nei primi quattro mesi del 2012 si è realizzato complessivamente un fabbisogno di circa 30,5 miliardi, a fronte di quello del 2011 di circa 39,8 miliardi. Lo comunica il Tesoro. Nel mese di aprile si è realizzato un fabbisogno del settore statale pari a circa 2,3 miliardi, in calo rispetto agli 8,8 miliardi di aprile 2011. - Nei primi quattro mesi del 2012 si è realizzato complessivamente un fabbisogno di circa 30,5 miliardi, a fronte di quello del 2011 di circa 39,8 miliardi. Lo comunica il Tesoro. Nel mese di aprile si è realizzato un fabbisogno del settore statale pari a circa 2,3 miliardi, in calo rispetto agli 8,8 miliardi di aprile 2011.

Buone notizie dunque sul fronte dei conti pubblici: il fabbisogno del settore statale segna infatti un calo consistente. I dati sono influenzati dal buon andamento registrato nell'ultimo mese. Ad aprile la contrazione è di 6,5 miliardi. "Nel mese di aprile 2012 - comunicano da via XX Settembre - si è realizzato un fabbisogno del settore statale pari, in via provvisoria, a circa 2,3 miliardi di euro, in calo rispetto allo stesso mese del 2011 in cui si registrò un fabbisogno di 8,8 miliardi. Nei primi quattro mesi del 2012 si è realizzato complessivamente un fabbisogno di circa 30,5 miliardi, a fronte di quello del 2011 di circa 39,8 miliardi".



Un sospiro di sollievo quindi dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi dalla Bce. C'è inoltre ancora da vedere quanto si taglierà ancora sul fronte spese pubbliche attraverso la spending review varata ad inizio settimana dal Consiglio dei ministri e quanto si recupererà sul fronte delle entrate.



La Bce pochi giorni fa spiegava che l'Italia, ma anche la Francia, il Belgio, la Grecia, l'Olanda, il Portogallo e la Spagna, presentano per il 2012 un fabbisogno di rifinanziamento pubblico "particolarmente rilevante" e superiore al 20% del Pil. L'invito dunque a livello nazionale per questi Paesi è di "onorare appieno gli impegni assunti nel quadro del Patto di stabilità e affrontare con determinazione i punti di debolezza in termini di competitività".



Sul dato dei primi 4 mesi potrebbe aver influito anche il buon andamento delle entrate fiscali. Secondo gli ultimi dati resi disponibili dal Tesoro, nei primi 2 mesi dell'anno sarebbero cresciute del 4% a 61 miliardi di euro, cioè 2,3 miliardi in più rispetto al 2011.