Borsa, Piazza Affari chiude in rosso: Mib -2,6%

Già in mattinata l'andamento dei listini europei aveva risentito dei dati negativi dell'indice pmi dell'Eurozona, confermato dal rapporto Adp dagli Usa, che anticipa i dati sull'occupazione e che ad aprile avanza di 119mila unità, meno del previsto.



Difatti l'economia europea e quella Usa dimostrano di non stare per niente in salute e comunque peggio del previsto.