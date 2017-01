foto Ansa 14:28 - La telefonia pesa sempre di più sul Pil (2,7%) e il mobile supera per valore il fisso, con il suo 52% del totale; i prezzi, caso unico nel panorama economico, sono in continua flessione (-33% in 15 anni) ed è boom per gli smartphone; infine, non è più rinviabile la soluzione di realizzare reti di nuova generazione. Sono alcuni dei punti sul pianeta tlc messi in luce dal presidente dell'Authority Corrado Calabrò nel bilancio di fine mandato. - La telefonia pesa sempre di più sul Pil (2,7%) e il mobile supera per valore il fisso, con il suo 52% del totale; i prezzi, caso unico nel panorama economico, sono in continua flessione (-33% in 15 anni) ed è boom per gli smartphone; infine, non è più rinviabile la soluzione di realizzare reti di nuova generazione. Sono alcuni dei punti sul pianeta tlc messi in luce dal presidente dell'Authority Corrado Calabrò nel bilancio di fine mandato.

Tlc, una fetta sempre più consistente del Pil

Il settore tlc pesa ormai sul Pil per il 2,7%, con il mobile che vale stabilmente più del fisso, al 52%, ha detto il numero uno dell'Authority. Il prepotente sviluppo della telefonia cellulare si nota sia nel numero di sim, oltre una e mezza per abitante, ma soprattutto nella grande diffusione degli smartphone, che sono ormai circa il 30% del totale dei telefonini. L'Italia, inoltre, presenta la più alta penetrazione di smartphone tra i giovani (47%).



Nelle reti mobili, spiega ancora Calabrò, il traffico dati ha superato il tradizionale traffico voce, grazie alle tecnologie 3G e alla forte diffusione di nuovi terminali, come smartphone e tablet. Inoltre siamo il Paese con il maggior numero in Europa di telefoni cellulari e con la maggiore diffusione di apparecchi idonei a ricevere e trasmettere dati in mobilità (smartphone, ipad, chiavette Usb). E nella portabilità del numero telefonico siamo ai primi posti con 30 milioni di passaggi (dal 2006) e con tempi ridotti a un giorno lavorativo, contro i 20 di media di tre anni fa. I cambi di operatore negli ultimi 12 mesi hanno superato i 9 milioni, dato record in Europa.



Calabrò: si acceleri sulle reti di nuova generazione

"Il problema delle reti di nuova generazione, anche per la rete fissa, non è più rinviabile - ha detto ancora Calabrò -. La via che hanno intrapreso gli operatori di telecomunicazioni per la loro espansione è quella di dotarsi di un maggior numero di frequenze per la telefonia mobile. Da qui il successo della recente asta. Ma, pur con il potenziamento Lte, senza l'integrazione con la fibra (quanto meno per il backhauling dalle stazioni radio), la rete mobile non sopporterà ingenti volumi di traffico, specie nelle ore di punta e soprattutto per lo streaming video". Da parte sua l'Agcom, ha sottolineato il presidente, ha provveduto "dettando per le reti di nuova generazione regole che sono ritenute tra le più complete in Europa".



"Internet è un fenomenale motore di crescita sociale ed economica, ma la rete fissa è satura e quella mobile rischia ricorrenti crisi asmatiche", ha poi precisato, ribadendo la preoccupazione per il sovraccarico delle reti e aggiungendo che "il traffico dati da connettività broadband mobile è triplicato negli ultimi due anni".



"Il ritardo nello sviluppo della banda larga - ha poi ricordato Calabrò - costa all'Italia tra l'1 e l'1,5% del Pil". Inoltre l'Italia, dice ancora il presidente uscente dell'Autorità, è sotto la media Ue per diffusione della banda larga fissa, con 21 linee ogni 100 abitanti contro le 27 dell'Europa, per numero di famiglie connesse a internet (62% contro il 73%) e a Internet veloce (52% contro 67%), per gli acquisti e per il commercio on line. Per le esportazioni mediante l'Ict l'Italia è fanalino di coda in Europa; solo il 4% delle Pmi vendono online, mentre la media Ue-27 è del 12%.



Telefonia, l'unico settore con i prezzi in controtendenza

"Le tlc rimangono l'unico servizio con una dinamica marcatamente anti-inflattiva - ha poi chiarito il presidente Agcom, ricordando che la diminuzione dei prezzi finali "è stata di oltre il 33% negli ultimi quindici anni, a fronte di un aumento del 31% dell'indice generale dei prezzi". Nel periodo 2005-2010, aggiunge, i prezzi sono diminuiti del 15%. Inoltre i tagli sulla terminazione mobile "hanno determinato un potenziale risparmio per i consumatori di circa 4,5 miliardi".



Telecom, scende la quota di mercato fisso

La quota retail di Telecom nel fisso è scesa di quasi 20 punti percentuali dal 2005, attestandosi, nella banda larga, al 53%, secondo il numero uno dell'Agcom. "E' costante - spiega Calabrò - la riduzione della quota di mercato degli incumbent: nel mobile nessun operatore possiede una quota superiore al 35%".



"Autonomia Autorità: seguire l'iter giusto

Infine, Calabrò ha detto che le Autorità devono operare "in piena autonomia", adottando regole con il "giusto procedimento". Ha rivendicato l'indipendenza e, facendo implicito riferimento all'emendamento alla legge semplificazioni sull'ultimo miglio di Telecom, ha osservato che "le questioni tecniche si discutono in un tavolo con al massimo 10 esperti, non in un'assemblea rappresentativa di 500 persone. Sarebbe concepibile che la legge stabilisca come deve essere composta la catena di montaggio in una fabbrica?".