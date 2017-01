foto Ansa Correlati Fornero: Non è un bel Primo Maggio. Camusso: basta con i tagli 15:31 - Sale al 9,8% il tasso di disoccupazione a marzo, in rialzo di 0,2 punti percentuali su febbraio e di 1,7 punti su base annua. E' il tasso più alto da gennaio 2004 (inizio serie storiche mensili). Lo rileva l'Istat (dati destagionalizzati e provvisori). Guardando le serie trimestrali è il più alto dal terzo trimestre 2000. Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) a marzo è al 35,9%, in aumento di due punti percentuali su febbraio. - Sale al 9,8% il tasso di disoccupazione a marzo, in rialzo di 0,2 punti percentuali su febbraio e di 1,7 punti su base annua. E' il tasso più alto da gennaio 2004 (inizio serie storiche mensili). Lo rileva l'Istat (dati destagionalizzati e provvisori). Guardando le serie trimestrali è il più alto dal terzo trimestre 2000. Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) a marzo è al 35,9%, in aumento di due punti percentuali su febbraio.

Senza lavoro si sono ritrovate, nel giro di un anno, 476mila persone in più, con una crescita pari al 23,4%, mentre su base mensile i disoccupati sono aumentati di 66mila unità. E così, nel mese di marzo il numero complessivo dei disoccupati è pari a 2 milioni e 506mila, il 2,7% in più rispetto a febbraio, secondo l'Istat.



Sempre a marzo, gli occupati sono 22 milioni e 947mila, cioè lo 0,2% in meno rispetto a febbraio e lo 0,4% in meno rispetto a marzo. Sono infatti scesi di 35mila unità su base mensile, di 88mila su base annuale. In particolare, l'Ista ha rilevato un calo dell'occupazione maschile.



Occupazione, il tasso scende al 57%

Gli ultimi numeri rivelano inoltre che il tasso di occupazione è pari al 57%, cioè in calo dello 0,1% in termini congiunturali e dello 0,2% su base tendenziale. Diminuiscono anche gli inattivi, tra i 15 e i 64 anni, cioè le persone che non sono nè occupate nè alla ricerca di un lavoro, con un calo dello 0,3% (40mila in meno) rispetto a febbraio: il tasso di inattivi si attesta dunque a quota 36,7%, lo 0,1% in meno in termini congiunturali e dell'1,1% su base annua.



Considerando questa variazione, va dunque sottolineato che il numero di disoccupati e il relativo tasso aumentano principalmente perché quelli che prima erano inattivi, e quindi non venivano compresi nel conteggio, adesso stanno cercando un lavoro. Il calo dell'occupazione risulta invece meno accentuato probabilmente perché, facendo riferimento agli ultimi dati trimestrali, gli occupati adulti restano di più al lavoro, sia per l'allungamento della vita media, sia per gli interventi sul sistema pensionistico.



In Europa disoccupati al 10,9%. Spagna al 24,1%

E, se in Italia la situazione è difficile, non va molto meglio neanche per i nostri vicini europei. Eurostat ha fatto sapere che nella zona euro la disoccupazione è cresciuta al 10,9% nella zona euro nel mese di marzo, dopo il 10,8% di febbraio e il 9,9% di marzo 2011. Nell'Unione europea a 27 i senza lavoro si mantengono a quota 10,2%, la stessa percentuale di febbraio, ma sale, e di parecchio, nel rapporto con marzo di un anno fa, quando era al 9,4%. Il Paese con la disoccupazione più alta nei 27 Paesi rimane la Spagna, dove è a quota 24,1% (era il 23,8% a febbraio).