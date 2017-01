foto Ap/Lapresse

09:23

- Avvio in rialzo per Piazza Affari con il Ftse Mib che guadagna l'1,33% a 14.785 punti e il Ftse All Share l'1,28% a 15.838 punti. Positive anche le piazze finanziarie europee in avvio di giornata. Francoforte guadagna l'1,66%; Parigi +1,69%; Londra +0,06%; Amsterdam +1,25% e Bruxelles +1,16%.