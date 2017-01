foto LaPresse

08:23

- Seduta poco mossa alla Borsa di Tokyo, in quella che per la Piazza finanziaria del Sol Levante è stata l'ultima seduta della settimana prima di un weekend di quattro giorni. Il Nikkei ha chiuso in rialzo dello 0,31% a 9.380,25 punti, mentre l'indice Topix ha fatto segnare +0,43% a 792,87. Attività molto tranquilla, con 1,33 miliardi di azioni scambiate sul primo mercato.