11:25

- Affondo del premier contro la Lega, che ha parlato di disobbedienza fiscale, e il segretario del Pdl che ha proposto una compensazione per le imprese tra crediti con lo Stato e tasse. "Esprimo una parola di sdegno: chi governa e chi si candida a governare non può giustificare l'evasione fiscale, né tanto meno istigare a non pagare le tasse, o a istituire personali ed arbitrarie compensazioni fra crediti e debiti verso lo Stato", ha detto.