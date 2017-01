foto Ap/Lapresse 20:31 - Jean-Claude Juncker ha deciso di lasciare la carica di presidente dell'Eurogruppo perché "stanco" delle ingerenze franco-tedesche nella gestione della crisi. Parigi e Berlino "si comportano come se fossero i soli membri del gruppo", ha detto Juncker, attuale premier lussemburghese, ad Amburgo. Juncker ha aggiunto che appoggerà "in pieno" una candidatura del ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, come suo successore. - Jean-Claude Juncker ha deciso di lasciare la carica di presidente dell'Eurogruppo perché "stanco" delle ingerenze franco-tedesche nella gestione della crisi. Parigi e Berlino "si comportano come se fossero i soli membri del gruppo", ha detto Juncker, attuale premier lussemburghese, ad Amburgo. Juncker ha aggiunto che appoggerà "in pieno" una candidatura del ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, come suo successore.

Un terzo mandato del premier lussemburghese alla testa dell'Euroguppo non era comunque previsto, almeno in prima battuta.



"Con uniformazione delle regole distruggiamo l'Europa"

Secondo il presidente dell'eurogruppo Jean-Claude Juncker, non tutte le regole funzionano bene in ogni Paese: "Con l'uniformazione distruggiamo l'Europa". Juncker lo ha detto ad Amburgo rispondendo a un'intervista di Spiegel. Per Juncker la causa principale della difficile situazione attuale è stata una mancanza di coordinamento, in passato, nelle politiche economiche, dovuta anche all'opposizione tedesca e dei Paesi Bassi nelle trattative per i trattati di Maastricht.



"Doveroso consolidamento del debito"

Poi una battuta sul debito. "Il consolidamento del debito è doveroso, non ci sono altre opzioni", ha detto il presidente dell'eurogruppo Jean-Claude Juncker. I nuovi meccanismi sanzionatori del fiscal compact porteranno a una maggiore disciplina di bilancio, ha aggiunto: "Ottenerli è stato un lavoro duro".