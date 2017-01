foto Ap/Lapresse

17:47

- Chiusura in rosso per Piazza Affari. Il Ftse Mib cede l'1,26% a 14.592 punti mentre l'All Share l'1,08% a 15.637 punti. Sul listino pesano Prysmian (-3,60%), Enel Green Power (-2,55%), Fiat (-2,71%), Unicredit (-2,41%) e Generali (-2,37%). In controtendenza il lusso con Salvatore Ferragamo a +6,23%.