Benzina e spesa in aumento: a cosa rinunci?

- Il costo della spesa è aumentato di quasi il 5%. Impennata anche per la benzina il cui rincaro supera il 20%. E la disoccupazione nazionale sta per sfiorare il 10%. Adusbef e Federconsumatori dicono che tra Imu, Iva, energia, banche e trasporti si arriverà a spendere 2.201 euro in più rispetto allo scorso anno. Le stesse associazioni segnalano che i consumi sono tornati a livelli di 30 anni fa. Come reagiscono gli italiani di fronte a questi aumenti?