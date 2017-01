foto Ansa

11:35

- La disoccupazione in Italia nel quarto trimestre 2011 ha raggiunto il 9,7%, il tasso più alto dal 2001. Lo afferma l'Ilo nella sua scheda sull'Italia. Per l'organizzazione internazionale del lavoro "il tasso reale potrebbe però risultare superiore poiché ai quasi 2,1 milioni di disoccupati si aggiungono 250.000 lavoratori in cig". Le misure di austerità inoltre "rischiano di alimentare ulteriormente il ciclo di recessione".