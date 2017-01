Benzina, arriva la "mancia": -1 centesimo al litro

foto LaPresse 10:04 - Dopo settimane di rialzi arriva il primo ribasso per la benzina. L'Eni taglia i listini di un centesimo per la verde e di 0,5 per il diesel. I prezzi massimi per il "servito" restano molto elevati con 1,981 euro per la benzina verde, 1,812 per il diesel e 0,910 per il Gpl. Il prezzo medio - secondo la rilevazione di Quotidiano energia - va da 1,889 per l'Eni al 1,901 per la Shell e la Tamoil (1,781 la no Logo). - Dopo settimane di rialzi arriva il primo ribasso per la benzina. L'Eni taglia i listini di un centesimo per la verde e di 0,5 per il diesel. I prezzi massimi per il "servito" restano molto elevati con 1,981 euro per la benzina verde, 1,812 per il diesel e 0,910 per il Gpl. Il prezzo medio - secondo la rilevazione di Quotidiano energia - va da 1,889 per l'Eni al 1,901 per la Shell e la Tamoil (1,781 la no Logo).

Le medie nazionali sono adesso a 1,901 euro/litro sulla benzina (soltanto Shell e Tamoil ancora sopra 1,900), 1,779 per il diesel e 0,882 per il Gpl. Punte massime poco variate tranne che per il diesel che scende al Sud segnando 1,812 euro/litro (benzina 1,981 al Centro, Gpl 0,910 ancora al Sud).



E' quanto emerge dal monitoraggio di quotidianoenergia.it in un campione di stazioni di servizio che rappresenta la situazione nazionale per Check-Up Prezzi Qe. A livello Paese il prezzo medio praticato della benzina (in modalità servito) va dall'1,889 euro/litro di Eni all'1,901 di Shell e Tamoil (no-logo in discesa 1,781 euro/litro).



Per il diesel si passa dall'1,767 euro/litro ancora di Eni all'1,779 di Q8 (no-logo anche in questo caso in diminuzione a 1,645). Il Gpl è tra 0,865 euro/litro di Eni e 0,882 di TotalErg (no-logo a 0,835).