foto Afp

- La Commissione Ue sta preparando un piano Marshall da 200 miliardi di euro per finanziare investimenti pubblici e privati che rilancino la crescita in Europa. Lo scrive "El Paìs", citando fonti di Bruxelles. Il progetto punta a finanziare infrastrutture, energie rinnovabili e tecnologie avanzate, coinvolgendo anche il settore privato. Il piano dovrebbe essere presentato all'incontro dei capi di Stato e di governo della Ue, in programma a giugno.