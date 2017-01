foto Afp

13:07

- Non ci sono solo tasse sempre più pesanti. Le imprese dovranno pagare almeno 7 miliardi di euro in più in un anno per fronteggiare gli aumenti del tasso di interesse medio, cresciuto dello 0,76% tra giugno 2011 e gennaio 2012. I calcoli sono della Cgia (Associazione artigiani e piccole imprese) di Mestre, che ha messo sotto esame l'indebitamento medio delle aziende (916,7 miliardi) e i maggiori costi dovuti al costo del denaro sempre più alto.