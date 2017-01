15:55

- Controlli fiscali a tappeto al via in tutta Italia. L'operazione, coordinata dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate, è scattata questa mattina con una serie di verifiche nell'ambito della lotta all'evasione fiscale. Nel mirino sono finite diverse attività commerciali e ricettive, in particolare agriturismo, che saranno passate al setaccio da oggi fino al primo maggio.