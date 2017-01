foto Ap/Lapresse 07:24 - Bolletta più salata per le famiglie italiane. Da maggio scatta infatti il secondo aumento dell'elettricità previsto dall'Autorità per l'Energia. Il costo della luce aumenterà così del 4,3%, con un aggravio sulla spesa di 21,44 euro su base annua. - Bolletta più salata per le famiglie italiane. Da maggio scatta infatti il secondo aumento dell'elettricità previsto dall'Autorità per l'Energia. Il costo della luce aumenterà così del 4,3%, con un aggravio sulla spesa di 21,44 euro su base annua.

La disposizione conferma le stime del 30 marzo, quando l'Authority aveva approvato l'aggiornamento del secondo trimestre 2012 per le sole componenti legate alla materia prima, alle tariffe di rete e agli oneri di dispacciamento (+5,8 per cento) annunciando che a fine aprile si sarebbe reso necessario un ulteriore incremento a copertura della componente A3 per salvaguardare i diritti acquisiti agli incentivi.



"L'obiettivo di allora - commenta Guido Bortoni, presidente dell'Autorità per l'Energia - era di richiamare l'attenzione dei decisori pubblici sulla necessità di rivedere alcuni parametri dei meccanismi di incentivazione, in quanto alcuni indicatori della politica energetica erano quasi raggiunti. Da quel momento il decisore pubblico ha avviato un processo per una rinnovata programmazione degli incentivi, in un percorso di coerenza generale per contemperare la sostenibilità delle bollette con i legittimi interessi dei soggetti attivi nella green economy". Per l'Authority, aggiunge Bortoni, ciò significa "una white-green economy cioè sviluppo di tutte le fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica".



E' stato approvato anche l'aggiornamento del prezzo del gpl distribuito attraverso reti urbane: a maggio scenderà del 7,9% rispetto ad aprile. Adusbef e Federconsumatori fanno il conto degli aumenti: tra Imu, Iva, energia, banche, trasporti ecc. si arrivera' a +2.201 euro l'anno. Camusso conferma lo sciopero generale, da decidere la data.