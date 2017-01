Uil: "Tredicesima a rischio, potrebbe essere mangiata dalle tasse e dal carico fiscale"

foto Ansa 13:29 - Le tasse alla fine del 2012 si mangeranno la tredicesima. A lanciare l'allarme è il leader della Uil, Luigi Angeletti. "Quest'anno - ha spiegato -, a causa delle tasse, dell'ultimo carico fiscale, si perderà la tredicesima". Poi, tornando sulla riforma del lavoro, Angeletti ha escluso uno sciopero generale, perché "su una strada di recessione determina una ulteriore riduzione dei salari dei lavoratori dipendenti". - Le tasse alla fine del 2012 si mangeranno la tredicesima. A lanciare l'allarme è il leader della Uil, Luigi Angeletti. "Quest'anno - ha spiegato -, a causa delle tasse, dell'ultimo carico fiscale, si perderà la tredicesima". Poi, tornando sulla riforma del lavoro, Angeletti ha escluso uno sciopero generale, perché "su una strada di recessione determina una ulteriore riduzione dei salari dei lavoratori dipendenti".

"Sciopero peserà sui salari"

No allo sciopero, sì a iniziative di mobilitazione. E' la posizione della Uil, ribadita dal segretario Angeletti. "In una situazione di recessione uno sciopero determina un'ulteriore riduzione dei salari dei lavoratori dipendenti", spiega . Meglio, dunque, iniziative di mobilitazione per sollecitare il taglio delle tasse e un'approvazione rapida del ddl di riforma del mercato del lavoro.