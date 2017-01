foto Ansa 13:00 - Mario Monti e Josè Manuel Barroso concordano "che il rilancio della crescita deve avvenire attraverso un impegno senza tregua per il miglioramento della competitività e non attraverso un ulteriore indebitamento". Il premier italiano e il presidente della Commissione Ue, in una dichiarazione congiunta a Bruxelles, dicono quindi "sì a investimenti mirati per rilanciare la domanda nel breve termine". - Mario Monti e Josè Manuel Barroso concordano "che il rilancio della crescita deve avvenire attraverso un impegno senza tregua per il miglioramento della competitività e non attraverso un ulteriore indebitamento". Il premier italiano e il presidente della Commissione Ue, in una dichiarazione congiunta a Bruxelles, dicono quindi "sì a investimenti mirati per rilanciare la domanda nel breve termine".

"Il consolidamento fiscale deve procedere insieme a investimenti mirati per aumentare la competitività e al tempo stesso contribuire a rilanciare la domanda in breve termine", si legge ancora nella nota comune diffusa al termine dell'incontro. La discussione tra Monti e Barroso si è focalizzata sull'attuale situazione economica in Europa e in particolare nell'area euro.



"Ci troviamo di fronte a sfide notevoli in termini di crescita e dell'alto livello di disoccupazione", indica la nota. Barroso e Monti concordano sul fatto che "il rilancio della crescita deve avvenire attraverso un impegno senza tregua per il miglioramento della competitività" e non ricorrendo di nuovo all'indebitamento.



Accordo, inoltre, "sulla necessità di sviluppare ulteriormente il mercato unico, che è il mezzo più importante per la promozione della crescita e dell'impiego a livello europeo e di rafforzare l'applicazione delle sue regole". In particolare, secondo Barroso e Monti, "devono esserci dei progressi accelerati più efficaci nei settori dell'economia digitale, dell'energia e dei servizi".



Merkel: crescita la seconda colonna della nostra politica

Sul tema crescita è intervenuta anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, che, in un'intervista al quotidiano del gruppo Waz ha detto: "Il tema della crescita, che alcuni ora sollecitano, è da tempo la seconda colonna della nostra politica al fianco di finanze solide". Quanto a Barroso e Monti, i due leader si incontreranno di nuovo il 15 maggio, poco prima della riunione del vertice europeo di fine giugno.