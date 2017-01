foto Ap/Lapresse

- Come le altre piazze europee, Milano apre male la seduta dopo il taglio del rating spagnolo deciso da Standard &Poor's. Con i primi scambi il Ftse Mib cede l'1,8% e il Ftse All Share arretra dell'1,42%. In difficolta' le banche, zavorrate dallo spread BTp-Bund salito a 410 punti base: UniCredit (-3,85%), Ubi banca (-3,12%), Intesa (-3,14%), Bpm (-3,09%), Banco Popolare (-2,9%). Bene l'Eni (+0,79%) dopo i conti.