foto Ap/Lapresse

08:11

- La borsa di Tokyo chiude in ribasso, non giovandosi della decisione della Banca del Giappone (BoJ) di varare un programma di acquisto di asset da 10.000 miliardi di yen (124 miliardi di dollari). La BoJ ha comunicato che intende comprare gli asset più rischiosi, in modo da rilanciare l'economia. L'indice Nikkei ha archiviato la seduta con una flessione dello 0,43%, a 9.520,89 punti. Il più ampio paniere Topix è sceso dello 0,72%, a 804,27 punti.