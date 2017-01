foto Ansa Correlati Fisco, i "campioni" dell'evasione

Nei primi quattro mesi del 2012 la Guardia di Finanza ha scoperto duemila evasori totali sparsi su tutto il territorio nazionale. Dalle indagini è emerso che gli evasori hanno nascosto al fisco redditi per oltre 6 miliardi di euro. Denunciati 853 soggetti che non avevano presentato la dichiarazione dei redditi e altri 530 per aver occultato o distrutto la contabilità.

Quasi 2.200 evasori totali

Complessivamente sono 2.192 gli evasori totali scoperti dalle Fiamme Gialle, tutti con una caratteristica in comune: il non aver presentato per almeno un'annualità d'imposta la dichiarazione dei redditi. Contribuenti fino ad ora invisibili per il Fisco ma che ostentavano automobili di grossa cilindrata, ville da sogno e ricchezze accumulate in anni e anni di collaudata illegalità mentre usufruivano dei servizi che non avevano mai contribuito a pagare.



Evasori in tutte le categorie

Dai dati della Guardia di finanza non emerge un identikit vero e proprio dell'evasore che può annidarsi in qualsiasi categoria: dagli imprenditori edili agli impresari, dai commercianti ai professionisti.



Ma i picchi di evasione tra i commercianti all'ingrosso e al dettaglio e gli imprenditori edili

Tuttavia, la maggiore evasione è stata riscontrata nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio (quasi il 25% del totale), delle costruzioni edili (circa il 22%), delle attività manifatturiere (11), delle attività professionali, scientifiche e tecniche (5,7) e delle attività di alloggio e ristorazione (5,5).