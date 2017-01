foto Ansa

- Standard and Poor's ha tagliato il rating di Fiat a BB- da BB. L'outlook è mantenuto stabile. Il taglio del rating, secondo Standard & Poor's, riflette in primo luogo "la debole performance di Fiat in Europa". L'agenzia ritiene che Fiat "continuerà a soffrire della sovracapacità dell'industria e della sottoutilizzazione dei suoi impianti in Europa nei prossimi anni".